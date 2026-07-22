Бойцы за полторы минуты уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА спецназа «Ахмат» совместно с союзными подразделениями группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Харьковской области.
- Операция была проведена за полторы минуты и включала слаженную работу нескольких средств поражения.
- Пункты управления БПЛА и их расчеты являются одной из приоритетных целей на уничтожение, но на их поиски может уходить несколько недель.
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 июл — РИА Новости. Операторы БПЛА спецназа "Ахмат" совместно с союзными подразделениями группировки войск "Север" нанесли комбинированный удар по пункту управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, уничтожив его за полторы минуты, рассказал РИА Новости командир группы БПЛА батальона "Ваха" с позывным Узбек.
Видео комбинированного удара было предоставлено РИА Новости.
По словам командира, задумка операции заключалась в слаженной работе нескольких средств поражения.
"Задумка была такая: мы первые бьем КВНами (БПЛА — ред.). У нас два КВН шли вместе, один должен был дверь открыть, а второй должен был выкурить, и в этот момент должны были ракета и "Молния" ударить. В итоге работа получилась слаженная. За полторы минуты пункт управления БПЛА был уничтожен", — рассказал Узбек.
Он уточнил, что тайминг всей операции был четко рассчитан.
"Получается, от нас два расчета в оптике работали, два расчета "Mavic" и у союзников расчет оптики, они помогли и ракетой. Также "Молния" работала. Расчет противника даже вылезти не успел", — пояснил боец.
По его словам, пункты управления БПЛА и их расчеты являются одной из приоритетных целей на уничтожение, однако на их поиски может уходить несколько недель. Узбек уточнил, что довольно часто ВСУ располагают пункты управления БПЛА в домах, поэтому во всех случаях проводится тщательная доразведка.
"Командир поставил четкую задачу проводить тщательную разведку, чтобы были доказательства, что там действительно сидит противник. Сносим им глазки, чтобы пехоте и штурмам было легче идти", — пояснил Узбек.
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22 июня 2022, 17:18