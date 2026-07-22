В Адыгее на мероприятия нацпроектов направили 8 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В 2025 году в Адыгее на мероприятия нацпроектов было направлено 8 миллиардов рублей, на госпрограммы – 6,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Состоялось заседание Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, в ходе которого глава республики Мурат Кумпилов в соответствии с конституцией региона представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2025 году и о задачах на ближайшую перспективу.

С прошлого года в республике начался новый шестилетний этап реализации национальных проектов – стартовали 12 новых нацпроектов, в их числе: "Семья", "Кадры", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни".

В работе был 171 объект. В текущем году на нацпроекты будет направлено свыше 11 миллиардов рублей. Еще 5,6 миллиарда рублей пойдут на реализацию федеральных госпрограмм. С 2025 года осуществляется новая шестилетняя индивидуальная программа с финансированием 6 миллиардов рублей. Все средства пойдут на развитие экономики, уточняют в пресс-службе.

Глава республики в отчете подробно остановился на вопросах исполнения бюджетных обязательств, представил основные итоги работы в экономике и социальной сфере, а также обозначил ключевые задачи в отдельных направлениях развития региона. Кумпилов обратил внимание кабинета министров и всех муниципальных управленческих команд на важность строгого исполнения запланированных мероприятий и эффективное освоение средств.