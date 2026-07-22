Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее на мероприятия нацпроектов направили 8 млрд рублей в 2025 году - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
09:18 22.07.2026
В Адыгее на мероприятия нацпроектов направили 8 млрд рублей в 2025 году

В Адыгее на мероприятия нацпроектов направили 8 миллиардов рублей в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Майкоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В 2025 году в Адыгее на мероприятия нацпроектов было направлено 8 миллиардов рублей, на госпрограммы – 6,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Состоялось заседание Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, в ходе которого глава республики Мурат Кумпилов в соответствии с конституцией региона представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2025 году и о задачах на ближайшую перспективу.
С прошлого года в республике начался новый шестилетний этап реализации национальных проектов – стартовали 12 новых нацпроектов, в их числе: "Семья", "Кадры", "Молодежь и дети", "Инфраструктура для жизни".
В работе был 171 объект. В текущем году на нацпроекты будет направлено свыше 11 миллиардов рублей. Еще 5,6 миллиарда рублей пойдут на реализацию федеральных госпрограмм. С 2025 года осуществляется новая шестилетняя индивидуальная программа с финансированием 6 миллиардов рублей. Все средства пойдут на развитие экономики, уточняют в пресс-службе.
Глава республики в отчете подробно остановился на вопросах исполнения бюджетных обязательств, представил основные итоги работы в экономике и социальной сфере, а также обозначил ключевые задачи в отдельных направлениях развития региона. Кумпилов обратил внимание кабинета министров и всех муниципальных управленческих команд на важность строгого исполнения запланированных мероприятий и эффективное освоение средств.
Кумпилов отметил вклад в решение ключевых задач региона сенаторов от республики Мурата Хапсирокова и Александра Наролина, а также депутатов Госдумы от региона Владислава Резника и Мурата Хасанова. Также глава Адыгеи поблагодарил депутатов текущего созыва, кабинет министров республики, представителей местного самоуправления, судейский корпус, представителей правоохранительного блока, бизнес-сообщество и общественников за труд, внимание к запросам земляков и вклад в процветание региона.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Кумпилов решил изменить оплату труда педагогических работников в Адыгее
Вчера, 09:11
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловГосдума РФВладислав Резник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала