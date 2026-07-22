Бюджет Адыгеи сохранил социально ориентированную направленность в 2025 году

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бюджет Адыгеи остается устойчивым и социально ориентированным — в 2025 году на социальный блок направлено больше 66% от общих расходов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Состоялось заседание Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, в ходе которого глава республики Мурат Кумпилов в соответствии с конституцией региона представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2025 году и о задачах на ближайшую перспективу.
На развитие системы социальной защиты из республиканского бюджета направлено 6,3 миллиарда рублей. На развитие здравоохранения в прошлом году выделено 13,5 миллиарда рублей, в этом году – уже 14,8 миллиарда рублей. Ожидаемая продолжительность жизни в прошлом году увеличилась до 76,65 года.
В пресс-службе уточнили, что эффективность мер подтверждает и демографическая динамика: растет число многодетных семей. За пять лет финансирование из бюджета республики на лекарственное обеспечение льготных категорий выросло почти вдвое. В прошлом году выделено 775 миллионов рублей. В этом году направлено 785,3 миллиона рублей. Принято решение дополнительно выделить в этом году 100 миллионов рублей из регионального бюджета, чтобы максимально обеспечить текущую потребность льготников в лекарствах.
Помимо этого, темп роста валового регионального продукта составил 109,8% к 2023 году, инвестиции в основной капитал достигли 80,4 миллиарда рублей – 104,9%. В 2025 году аграрии Адыгеи добились урожайности пшеницы — 61,3 центнера на гектар. Всего на развитие сельхозотрасли в прошлом году направлено почти 850 миллионов рублей с ростом 69%.
Драйверами дальнейшего роста АПК являются и крупные инвестпроекты. Реализуются 20 проектов с общим объемом инвестиций более 101 миллиарда рублей. Привлечено восемь резидентов промзоны "Энем", которые вложили более 8 миллиардов рублей. За год введена почти 601 тысяча квадратных метров жилья, рост – 106%. Внимание уделяется модернизации ЖКХ. Отремонтировано 38 участков автодорог протяженностью 79 километров и пять мостов. Идет строительство автодороги в обход Майкопа. Развивается туристская инфраструктура. Поток гостей в регион вырос на 17% к позапрошлому году, заключили в пресс-службе.