Бюджет Адыгеи сохранил социально ориентированную направленность в 2025 году

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бюджет Адыгеи остается устойчивым и социально ориентированным — в 2025 году на социальный блок направлено больше 66% от общих расходов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Состоялось заседание Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, в ходе которого глава республики Мурат Кумпилов в соответствии с конституцией региона представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2025 году и о задачах на ближайшую перспективу.

На развитие системы социальной защиты из республиканского бюджета направлено 6,3 миллиарда рублей. На развитие здравоохранения в прошлом году выделено 13,5 миллиарда рублей, в этом году – уже 14,8 миллиарда рублей. Ожидаемая продолжительность жизни в прошлом году увеличилась до 76,65 года.

В пресс-службе уточнили, что эффективность мер подтверждает и демографическая динамика: растет число многодетных семей. За пять лет финансирование из бюджета республики на лекарственное обеспечение льготных категорий выросло почти вдвое. В прошлом году выделено 775 миллионов рублей. В этом году направлено 785,3 миллиона рублей. Принято решение дополнительно выделить в этом году 100 миллионов рублей из регионального бюджета, чтобы максимально обеспечить текущую потребность льготников в лекарствах.

Помимо этого, темп роста валового регионального продукта составил 109,8% к 2023 году, инвестиции в основной капитал достигли 80,4 миллиарда рублей – 104,9%. В 2025 году аграрии Адыгеи добились урожайности пшеницы — 61,3 центнера на гектар. Всего на развитие сельхозотрасли в прошлом году направлено почти 850 миллионов рублей с ростом 69%.