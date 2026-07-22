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В вузы и ссузы Смоленской области поступило 20 тысяч заявлений абитуриентов - РИА Новости, 22.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:25 22.07.2026 (обновлено: 22:48 22.07.2026)
В вузы и ссузы Смоленской области поступило 20 тысяч заявлений абитуриентов

В вузы и ссузы Смоленской области абитуриенты направили более 20 тыс заявлений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАбитуриенты
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В вузы и средние профессиональные учебные заведения Смоленской области поступило уже более 20 тысяч заявлений от выпускников 9 и 11 классов, сообщила пресс-служба облправительства по итогам брифинга о ходе набора абитуриентов.
"Мы делаем ставку на доступность качественного образования и на тесную связку обучения с реальными потребностями экономики. В этом году смоленские вузы, колледжи и техникумы готовы принять на бюджетные места более 7,5 тысяч первокурсников по различным направлениям подготовки – в социальной, промышленной, сельскохозяйственной, строительной и иных сферах", – приводятся в сообщении слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.
В числе наиболее востребованных направлений у желающих поступить в вузы – здравоохранение и медицина, государственное и муниципальное управление, прикладная математика и информатика, строительство, а также образование и педагогические науки. На текущий момент самый большой конкурс на место зафиксирован в Смоленском государственном медуниверситете, Смоленском госуниверситете и Смоленском филиале РАНХиГС.
У поступающих в учреждения СПО популярностью пользуются такие специальности, как архитектура, прикладная геодезия, преподавание в начальных классах, туризм и гостеприимство, а также профессия сварщика. По количеству поданных заявлений здесь лидируют Смоленский педагогический колледж, Смоленская академия градостроительства и архитектуры, Первый медико-технологический колледж – лицей-интернат "Феникс".
В текущем году наблюдается повышение конкурса в образовательные организации, участвующие в федеральном проекте "Профессионалитет", который реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"В рамках данного федпроекта в учреждениях СПО создаются кластеры по определенной отрасли, предполагающие тесное взаимодействие учебных заведений с предприятиями. Благодаря этому меняется содержание образовательных программ, процесс обучения становится наиболее приближенным к реальным условиям будущей профессиональной деятельности", – отметила на брифинге зампредседателя правительства - министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.
На брифинге также шла речь о программе целевого обучения, которая гарантирует выпускникам трудоустройство и ежемесячные выплаты. В 2026 году планируется набрать более 2600 ребят на целевое обучение по программам среднего профобразования. Это будущие специалисты для промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, строительства, ИТ и других ключевых направлений. Особый спрос — на рабочие профессии. Свои возможности предлагают медицинские учреждения, промышленные предприятия и транспортные компании.
Целевое обучение развивается и в высшей школе: в планах заключить свыше 450 договоров со студентами ведущих вузов региона. Для поддержки целевиков предусмотрены дополнительные стипендии, в частности, для тех, кто показал высокие результаты на ЕГЭ, заключил договоры с областными и муниципальными учреждениями, а также для будущих учителей физики, математики, информатики, химии и биологии.
 
Смоленская областьФениксВасилий АнохинСмоленская область
 
 
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