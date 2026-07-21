Система ПВО Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил глава МО Польши

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр национальной обороны Украины Владислав Косиняк-Камыш заявил, что система противовоздушной обороны страны изношена.

Министр считает, что ситуация в сфере противовоздушной обороны будет сложной осенью и зимой, и поддерживает перенос производства вооружения ПВО в Европу.

ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Система противовоздушной обороны Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.

"Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины", - сказал Косиняк-Камыш

Он пояснил, что его ожидания основываются на состоянии системы противовоздушной обороны Украины

"Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал министр.

В связи с этим он заявил, что поддерживает перенос производства вооружения ПВО в Европу, в частности ракет для поставок их Украине.