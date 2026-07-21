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Система ПВО Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил глава МО Польши - РИА Новости, 21.07.2026
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11:49 21.07.2026
Система ПВО Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил глава МО Польши

Косиняк-Камыш: система ПВО Украины изношена, зима будет тяжелой

© Фото : Командование Воздушных Сил ВСУПВО Украины
ПВО Украины - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Командование Воздушных Сил ВСУ
ПВО Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Украины Владислав Косиняк-Камыш заявил, что система противовоздушной обороны страны изношена.
  • Министр считает, что ситуация в сфере противовоздушной обороны будет сложной осенью и зимой, и поддерживает перенос производства вооружения ПВО в Европу.
ВАРШАВА, 21 июл – РИА Новости. Система противовоздушной обороны Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.
"Ситуация в ближайшие месяцы, особенно осенью и в зимний период, будет очень трудной для Украины", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он пояснил, что его ожидания основываются на состоянии системы противовоздушной обороны Украины.
"Износ противовоздушной обороны, производственные мощности несоизмеримы с потребностями противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал министр.
В связи с этим он заявил, что поддерживает перенос производства вооружения ПВО в Европу, в частности ракет для поставок их Украине.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных.
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