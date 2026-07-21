В ОП предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ, отметив, что эта мера позволит в том числе сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах.

"Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг", - сказал Гриб РИА Новости.