Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 21.07.2026
В ОП предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

РИА Новости: в ОП предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчет на оплату ЖКХ.
Счет на оплату ЖКХ. - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счет на оплату ЖКХ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ.
  • Скидки могут быть установлены с учетом площади жилья, чтобы избежать полной оплаты коммунальных услуг для больших квартир.
  • Мера направлена на сохранение населения малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ, отметив, что эта мера позволит в том числе сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах.
"Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг", - сказал Гриб РИА Новости.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить пенсионерам, которые живут в частных домах, поскольку их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов. По его мнению, возможность субсидий и скидок на коммунальные услуги нужно установить на федеральном уровне.
Гриб подчеркнул, что такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, поскольку многие пожилые люди переезжают в крупные города из-за больших расходов на содержание жилья.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов
14 июля, 04:19
 
ОбществоРоссияВладислав Гриб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала