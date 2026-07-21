В ОП предложили ввести скидки для пенсионеров на все услуги ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ.
- Скидки могут быть установлены с учетом площади жилья, чтобы избежать полной оплаты коммунальных услуг для больших квартир.
- Мера направлена на сохранение населения малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ, отметив, что эта мера позволит в том числе сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах.
"Я считаю, что для неработающих пенсионеров должна быть скидка на коммунальные услуги. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг", - сказал Гриб РИА Новости.
Замсекретаря ОП РФ подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить пенсионерам, которые живут в частных домах, поскольку их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у жителей многоквартирных домов. По его мнению, возможность субсидий и скидок на коммунальные услуги нужно установить на федеральном уровне.
Гриб подчеркнул, что такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, поскольку многие пожилые люди переезжают в крупные города из-за больших расходов на содержание жилья.