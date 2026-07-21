В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые ранения 11 июля в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, скончалась в больнице, сообщили в региональном оперштабе.

"В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Черемошное 11 июля", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".