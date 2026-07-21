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В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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09:36 21.07.2026
В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области умерла женщина, пострадавшая при атаке дрона 11 июля

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки украинского дрона на автомобиль в селе Черемошное Белгородской области 11 июля пострадали двое человек.
  • Женщина, получившая тяжелые ранения и травматическую ампутацию руки, скончалась в больнице.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Женщина, получившая тяжелые ранения 11 июля в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Белгородской области, скончалась в больнице, сообщили в региональном оперштабе.
Ранее сообщалось, что 11 июля в районе села Черемошное Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль, пострадали двое. У женщины осколочные ранения и травматическая ампутация руки - состояние крайне тяжелое, у мужчины множественные осколочные ранения лица.
"В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Черемошное 11 июля", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
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