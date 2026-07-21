Климатолог связал аномальную жару в Европе с потеплением в Арктике

РИМ, 21 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Периоды аномальной жары в Европе связаны с потеплением в Арктике, в результате которого воздух с юга не успевает охладиться и проникает на север, заявил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини.