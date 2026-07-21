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Климатолог связал аномальную жару в Европе с потеплением в Арктике - РИА Новости, 21.07.2026
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05:13 21.07.2026
Климатолог связал аномальную жару в Европе с потеплением в Арктике

Климатолог Фаццини: аномальная жара в Европе связана с потеплением в Арктике

© AP Photo / Ebrahim NorooziЖара в Берлине
Жара в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Жара в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Периоды аномальной жары в Европе связаны с потеплением в Арктике, из-за которого субтропический воздух чаще проникает далеко на север.
  • Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары за последние годы, сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция.
РИМ, 21 июл - РИА Новости, Александр Логунов. Периоды аномальной жары в Европе связаны с потеплением в Арктике, в результате которого воздух с юга не успевает охладиться и проникает на север, заявил РИА Новости преподаватель физической географии и климатических рисков Университета Камерино Массимилиано Фаццини.
"Море сильно ощущает потепление, особенно сильно оно затрагивает Арктику и северные моря. Из-за этого увеличивается количество энергии в системе океана, суши и атмосферы. В результате субтропический воздух чаще проникает далеко на север", - пояснил эксперт.
Результатом этих процессов, отметил климатолог, становятся волны жары, которые летом приходят все чаще.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары за последние годы, сильнее всего пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. На Апеннинах установилась уже третья волна зноя.
Пик предыдущей волны в Италии наступил в последних числах июня, когда Минздрав предупредил о максимальном "красном" уровне погодной опасности в 25 из 27 крупнейших городов.
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