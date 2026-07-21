Жалобу по делу пилота, посадившего самолет в поле, рассмотрят в кассации

Краткий пересказ от РИА ИИ 13 августа Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу Генпрокуратуры РФ на решение вернуть уголовное дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры РФ на решение вернуть ведомству уголовное дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение о возврате уголовного дела прокурору для устранения недостатков. Представление с уголовным делом в кассационную инстанцию передал Верховный суд РФ , сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС. Ранее кассационный суд вынес отказ в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, после чего Генпрокуратура обратилась в высшую инстанцию.

Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, решение было обжаловано, Омский областной суд оставил его в силе.

Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев в беседе с журналистами говорил, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени. В СК считают, что расследование произведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела в суде нет. По словам Ануфриева, длительный срок расследования был обусловлен тем, что следователи проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.