Рейтинг@Mail.ru
Жалобу по делу пилота, посадившего самолет в поле, рассмотрят в кассации - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:29 21.07.2026
Жалобу по делу пилота, посадившего самолет в поле, рассмотрят в кассации

РИА Новости: суд рассмотрит жалобу по делу пилота, посадившего самолет в поле

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 13 августа Восьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу Генпрокуратуры РФ на решение вернуть уголовное дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Кассационный суд 13 августа рассмотрит жалобу Генпрокуратуры РФ на решение вернуть ведомству уголовное дело пилота Сергея Белова, посадившего самолет в поле в Новосибирской области, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа рассмотрит представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение о возврате уголовного дела прокурору для устранения недостатков. Представление с уголовным делом в кассационную инстанцию передал Верховный суд РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВС. Ранее кассационный суд вынес отказ в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании, после чего Генпрокуратура обратилась в высшую инстанцию.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера Трабера на арест
15 июля, 12:25
Белов, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, решение было обжаловано, Омский областной суд оставил его в силе.
Первый замруководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Владимир Ануфриев в беседе с журналистами говорил, что если суд утвердит решение о возврате дела прокурору и его отправят на дорасследование, то оно не займет много времени. В СК считают, что расследование произведено полно, качественно и препятствий к рассмотрению дела в суде нет. По словам Ануфриева, длительный срок расследования был обусловлен тем, что следователи проверяли, действительно ли связано ошибочное решение командира самолета лететь в Новосибирск с правилами, действовавшими в авиакомпании.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. По данным авиакомпании, у Airbus А320 при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.
Следствие считает, что Белов при отсутствии препятствий для безопасной посадки самолета в аэропорту назначения в Омске, нарушая правила, принял решение о перелете в аэропорт Новосибирска. При перелете самолета с технеисправностью гидросистемы и неубранными внутрь корпуса самолета шасси, вызвавшими повышенный расход топлива и его выработку, возникла реальная угроза отказа двигателей самолета. В итоге Белов решил вынужденно посадить самолет на сельскохозяйственное поле в Убинском районе Новосибирской области. Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ВС изучит жалобу о доначислении платы за отопление семье из Бурятии
9 июля, 14:26
 
ПроисшествияОмскРоссияНовосибирскСергей БеловСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала