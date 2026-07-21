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На Украине заявили о "решающих" встречах Зеленского - РИА Новости, 21.07.2026
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20:59 21.07.2026
На Украине заявили о "решающих" встречах Зеленского

Советник Литвин заявил, что Зеленский проводит решающие встречи

© REUTERS / Teresa SuarezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Teresa Suarez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский проводит решающие встречи, утверждает его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит решающие встречи, утверждает его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.
"Недавно завершилась одна почти решающая встреча, сейчас проходит другая — уже, фактически, решающая", — написал он в соцсети Х.
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На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Александра Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
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