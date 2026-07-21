На Украине заявили о "решающих" встречах Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский проводит решающие встречи, утверждает его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит решающие встречи, утверждает его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Недавно завершилась одна почти решающая встреча, сейчас проходит другая — уже, фактически, решающая", — написал он в соцсети Х.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.