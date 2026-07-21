Зеленский предложил Федорову новый пост в правительстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский предложил Михаилу Федорову новый пост в правительстве Украины.
- Новый пост связан с обеспечением технологического развития государства.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зеленский заявил, что предложил экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову, отставка которого вызвала протесты в городах Украины, новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием.
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"Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Деталей о решении Федорова Зеленский не сообщил.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ
Вчера, 22:45