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Более 60 тысяч заявлений на выплату на школьную форму подали в Подмосковье - РИА Новости, 21.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:33 21.07.2026
Более 60 тысяч заявлений на выплату на школьную форму подали в Подмосковье

Свыше 60 тыс заявлений на выплату на школьную форму направили в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учащиеся в коридоре школы
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. С начала года в Подмосковье на региональный портал поступило свыше 60 тысяч заявлений на ежегодную выплату на покупку одежды для школьников, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
"Выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году", – говорится в сообщении.
Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей. Заявление необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.
Услуга доступна на региональном портале в разделе "Семья" — "Многодетным и малообеспеченным". Чтобы подать заявление, нужно зайти через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму, приложить документы и указать реквизиты для перевода денег.
Как уточнили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, искусственный интеллект изучает прикрепленные файлы и находит ошибки. Услуга бесплатная, срок рассмотрения — семь рабочих дней.
 
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