Более 60 тысяч заявлений на выплату на школьную форму подали в Подмосковье

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. С начала года в Подмосковье на региональный портал поступило свыше 60 тысяч заявлений на ежегодную выплату на покупку одежды для школьников, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"Выплата предоставляется одному из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году", – говорится в сообщении.

Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей. Заявление необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.

Услуга доступна на региональном портале в разделе "Семья" — "Многодетным и малообеспеченным". Чтобы подать заявление, нужно зайти через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму, приложить документы и указать реквизиты для перевода денег.