Рейтинг@Mail.ru
Мурманский заповедник подсчитает ущерб от выпаса норвежских оленей - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 21.07.2026 (обновлено: 11:15 21.07.2026)
Мурманский заповедник подсчитает ущерб от выпаса норвежских оленей

Мурманский заповедник "Пасвик" подсчитает ущерб от выпаса норвежских оленей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОлень
Олень - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Олень . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурманский заповедник «Пасвик» намерен подсчитать ущерб, нанесенный норвежскими оленями, которые перешли границу и паслись на российских территориях, и выставить счет.
  • Порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать и забрать своих животных.
  • Методика подсчета ущерба сложная, так как олени постоянно перемещаются, могут выходить за пределы заповедника и возвращаться обратно в Норвегию.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Мурманский заповедник "Пасвик" намерен, как и в прежние годы, подсчитать ущерб, нанесенный норвежскими оленями, которые перешли границу и паслись на российских территориях, и выставить счет, рассказала РИА Новости директор заповедника Наталья Поликарпова.
Ранее в норвежской прессе появились сообщения, что порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.
Норвежские олени на территории заповедника Пасвик в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Норвегии пожаловались, что не могут вернуть оленей, ушедших в Россию
20 июля, 22:21
"Мы будем выставлять счет за те периоды, когда олени находятся на территории заповедника. У нас есть своя методика, но пока мы не считали, это работа не быстрая - нам предстоит проанализировать информацию по всем оленям, которые за зимний период заходили на нашу территорию", - рассказала Поликарпова.
По ее словам, методика подсчета довольно сложная, ведь олени постоянно перемещаются по территории, могут выходить за пределы заповедника, возвращаться обратно в Норвегию. При этом 30 оленей, перешедших границу, – не такая уж большая цифра, около 10 лет назад в Россию перешло до 400 особей.
В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. По словам Поликарповой, этот процесс находится в стадии переговоров. Норвежцы не отказываются компенсировать ущерб, однако просят снизить сумму.
Полиция в, Норвегии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Норвегии оштрафовали шведов за кидание камней через границу с Россией
12 июня, 02:51
 
НорвегияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала