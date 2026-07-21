Мурманский заповедник подсчитает ущерб от выпаса норвежских оленей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мурманский заповедник «Пасвик» намерен подсчитать ущерб, нанесенный норвежскими оленями, которые перешли границу и паслись на российских территориях, и выставить счет.
- Порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать и забрать своих животных.
- Методика подсчета ущерба сложная, так как олени постоянно перемещаются, могут выходить за пределы заповедника и возвращаться обратно в Норвегию.
МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Мурманский заповедник "Пасвик" намерен, как и в прежние годы, подсчитать ущерб, нанесенный норвежскими оленями, которые перешли границу и паслись на российских территориях, и выставить счет, рассказала РИА Новости директор заповедника Наталья Поликарпова.
Ранее в норвежской прессе появились сообщения, что порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.
"Мы будем выставлять счет за те периоды, когда олени находятся на территории заповедника. У нас есть своя методика, но пока мы не считали, это работа не быстрая - нам предстоит проанализировать информацию по всем оленям, которые за зимний период заходили на нашу территорию", - рассказала Поликарпова.
В 2024 году руководство заповедника "Пасвик" направило властям Норвегии письмо с просьбой компенсировать ущерб за незаконный выпас оленей, которые заходят на российскую территорию и съедают ценный лишайник, в сумме 47 миллионов крон. По словам Поликарповой, этот процесс находится в стадии переговоров. Норвежцы не отказываются компенсировать ущерб, однако просят снизить сумму.