Мурманский заповедник подсчитает ущерб от выпаса норвежских оленей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мурманский заповедник «Пасвик» намерен подсчитать ущерб, нанесенный норвежскими оленями, которые перешли границу и паслись на российских территориях, и выставить счет.

Порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать и забрать своих животных.

Методика подсчета ущерба сложная, так как олени постоянно перемещаются, могут выходить за пределы заповедника и возвращаться обратно в Норвегию.

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Мурманский заповедник "Пасвик" намерен, как и в прежние годы, подсчитать ущерб, нанесенный норвежскими оленями, которые перешли границу и паслись на российских территориях, и выставить счет, рассказала РИА Новости директор заповедника Наталья Поликарпова.

Ранее в норвежской прессе появились сообщения, что порядка 30 оленей пересекли границу и оказались на российской территории, при этом их владельцы не могут получить визы, чтобы приехать в соседнюю страну и забрать своих животных.

"Мы будем выставлять счет за те периоды, когда олени находятся на территории заповедника. У нас есть своя методика, но пока мы не считали, это работа не быстрая - нам предстоит проанализировать информацию по всем оленям, которые за зимний период заходили на нашу территорию", - рассказала Поликарпова.

По ее словам, методика подсчета довольно сложная, ведь олени постоянно перемещаются по территории, могут выходить за пределы заповедника, возвращаться обратно в Норвегию . При этом 30 оленей, перешедших границу, – не такая уж большая цифра, около 10 лет назад в Россию перешло до 400 особей.