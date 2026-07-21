Захарова иронично прокомментировала увольнение Сырского и Федорова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала увольнение главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.
- Зеленский назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
- В Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра Федорова и акции против главкома Сырского.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение главы Минобороны Украина Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский рассказывал на западных саммитах.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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"Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Зеленский назначил Драпатого главкомом ВСУ
Вчера, 22:45