Захарова иронично прокомментировала увольнение Сырского и Федорова

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение главы Минобороны Украина Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский рассказывал на западных саммитах.