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Захарова иронично прокомментировала увольнение Сырского и Федорова - РИА Новости, 21.07.2026
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23:30 21.07.2026 (обновлено: 23:31 21.07.2026)
Захарова иронично прокомментировала увольнение Сырского и Федорова

Захарова: Зеленский уволил Сырского и Федорова за "успехи ВСУ на поле боя"

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала увольнение главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.
  • Зеленский назначил Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
  • В Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра Федорова и акции против главкома Сырского.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя увольнение главы Минобороны Украина Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского, задалась вопросом, не за те ли "успехи на поле боя" они были уволены, о которых совсем недавно Владимир Зеленский рассказывал на западных саммитах.
Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского. Позже Зеленский заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.
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"Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т.н. "успехи на поле боя", которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, "как чудесно потрачены деньги, но надо еще"?", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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Вчера, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевМихаил ФедоровАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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