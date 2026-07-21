Захарова отреагировала на заявление Лихачевой о российской античности

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет античности, заявив, что именно так промывают молодежи мозги.