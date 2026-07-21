Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что у России нет собственной античности.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление, отметив, что таким образом "размывают мозги молодежи".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет античности, заявив, что именно так промывают молодежи мозги.
Экс-директор Пушкинского музея (ГМИИ имени А.С. Пушкина) Лихачева заявила, что в России нет собственной античности. По ее мнению, страна развивалась отдельно от греко-римской цивилизации, из-за чего русская культура не имеет античного фундамента.
"Оказывается, у нас не только кокошники с матрешками и гжелью пытались отобрать, но еще и античность. Вот так размывают мозги молодежи", - написала Захарова в Telegram-канале.
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