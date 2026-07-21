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Захарова отреагировала на заявление Лихачевой о российской античности - РИА Новости, 21.07.2026
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16:35 21.07.2026
Захарова отреагировала на заявление Лихачевой о российской античности

Захарова прокомментировала слова Лихачевой о том, что у России нет античности

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева заявила, что у России нет собственной античности.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление, отметив, что таким образом "размывают мозги молодежи".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление бывшего директора ГМИИ имени Пушкина Елизаветы Лихачевой о том, что у России нет античности, заявив, что именно так промывают молодежи мозги.
Экс-директор Пушкинского музея (ГМИИ имени А.С. Пушкина) Лихачева заявила, что в России нет собственной античности. По ее мнению, страна развивалась отдельно от греко-римской цивилизации, из-за чего русская культура не имеет античного фундамента.
"Оказывается, у нас не только кокошники с матрешками и гжелью пытались отобрать, но еще и античность. Вот так размывают мозги молодежи", - написала Захарова в Telegram-канале.
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