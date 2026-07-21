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В МИД назвали последствия теракта против главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 21.07.2026
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07:16 21.07.2026
В МИД назвали последствия теракта против главного инженера ЗАЭС

Мирошник: теракт против главного инженера ЗАЭС повышает риски катастрофы

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева повышает риск техногенной радиационной катастрофы, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Теракт киевского режима против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.
"Убийство ключевых специалистов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность объекта, представляет собой попытки парализовать систему управления атомной электростанцией и неминуемо повышает риски техногенной радиационной катастрофы", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе об атаке на Яковлева.
Главный инженер Запорожской АЭС погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.
СК России назвал удар целенаправленным терактом, создавшим угрозу безопасности тысяч мирных граждан. Правительство Запорожской области приняло решение представить Яковлева к государственной награде посмертно и оказать поддержку его семье.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
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07:08
 
РоссияЭнергодарЗапорожская областьРодион МирошникЗапорожская АЭССледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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