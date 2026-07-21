В МИД назвали последствия теракта против главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева повышает риск техногенной радиационной катастрофы, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Теракт киевского режима против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева неизбежно повышает риск техногенной радиационной катастрофы, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

"Убийство ключевых специалистов, обеспечивающих ядерную и радиационную безопасность объекта, представляет собой попытки парализовать систему управления атомной электростанцией и неминуемо повышает риски техногенной радиационной катастрофы", - говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости докладе об атаке на Яковлева.

Главный инженер Запорожской АЭС погиб 15 июля в Энергодаре в результате атаки украинского БПЛА на легковой автомобиль. Вместе с ним погиб водитель, пострадал работник станции.