Рейтинг@Mail.ru
Анталью накроет 52-градусная жара, предупредил метеоролог - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 21.07.2026
Анталью накроет 52-градусная жара, предупредил метеоролог

Юртташ: температура воздуха в турецкой Анталье в среду достигнет 52 градусов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Анталья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ощущаемая температура в Анталье в среду достигнет 52 градусов на солнце, а температура в тени составит 40–44 градуса.
  • В ближайшие 48 часов существует высокий риск лесных пожаров, поэтому жителей и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать осторожность при обращении с огнем.
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Температура воздуха в турецкой Анталье в среду достигнет 52 градусов на солнце, а ближайшие 48 часов станут критическими из-за экстремальной жары и высокого риска лесных пожаров, заявил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.
"В среду ощущаемая температура в Анталье достигнет 52 градусов. В ближайшие 48 часов нужно быть особенно осторожными - сохраняется высокий риск лесных пожаров", - сказал РИА Новости Юртташ.
По словам метеоролога, температура воздуха в тени в Анталье составит 40-44 градуса, что значительно превышает климатическую норму.
Юртташ призвал жителей и туристов избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать особую осторожность при обращении с огнем из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров.
Турция с конца июня находится под воздействием продолжительной волны жары. В последние недели в ряде провинций, включая Измир, Биледжик, Сакарью, Бурсу, Эскишехир и Анталью, произошли крупные лесные пожары.
Девушки на пляже - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Врач рассказал, как защититься от жары
19 июля, 02:17
 
Анталья (провинция)ТурцияИзмир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала