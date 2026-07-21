Анталью накроет 52-градусная жара, предупредил метеоролог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ощущаемая температура в Анталье в среду достигнет 52 градусов на солнце, а температура в тени составит 40–44 градуса.
- В ближайшие 48 часов существует высокий риск лесных пожаров, поэтому жителей и туристов призывают избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать осторожность при обращении с огнем.
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Температура воздуха в турецкой Анталье в среду достигнет 52 градусов на солнце, а ближайшие 48 часов станут критическими из-за экстремальной жары и высокого риска лесных пожаров, заявил РИА Новости турецкий метеоролог Ихсан Юртташ.
"В среду ощущаемая температура в Анталье достигнет 52 градусов. В ближайшие 48 часов нужно быть особенно осторожными - сохраняется высокий риск лесных пожаров", - сказал РИА Новости Юртташ.
По словам метеоролога, температура воздуха в тени в Анталье составит 40-44 градуса, что значительно превышает климатическую норму.
Юртташ призвал жителей и туристов избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать особую осторожность при обращении с огнем из-за высокой вероятности возникновения природных пожаров.
Турция с конца июня находится под воздействием продолжительной волны жары. В последние недели в ряде провинций, включая Измир, Биледжик, Сакарью, Бурсу, Эскишехир и Анталью, произошли крупные лесные пожары.
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