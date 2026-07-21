Айсен Николаев: Якутия – регион с современными технологиями

Якутия – своеобразная "витрина" Дальнего Востока. В ней реализуется множество проектов, направленных на развитие округа. Например, возведение Ленского моста сделает доступнее маршруты на северо-востоке страны. Также в Якутии развиваются и культурные проекты – так, местное кино стало одним из фирменных и узнаваемых брендов за рубежом. О том, какие проекты продвигаются в Якутии, в интервью РИА Новости рассказал глава региона Айсен Николаев.
– Айсен Сергеевич, вы 14 июля встречались с президентом РФ. Какие темы, которые обсуждались на встрече, вы считаете наиболее важными для будущего Якутии?
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– Прежде всего речь шла о крупных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, энергетики, добывающей промышленности. В течение трех последних лет инвестиции в основной капитал республики превышают 780 миллиардов рублей, и на сегодня наша задача – обеспечить их рост через создание современной инфраструктуры.
Здесь особенно важна поддержка федерального центра, поскольку речь идет не только о развитии Якутии, но и о дальнейшем освоении Дальнего Востока и Арктики. В этом смысле Ленский мост, создание новых энергетических мощностей, развитие Тихоокеанской железной дороги и реализация проекта "Синергия Арктики" можно считать проектами федерального масштаба.
Говорили и о новых направлениях экономики Якутии: развитии беспилотных технологий, искусственного интеллекта, креативных индустрий. Конечно, обсудили и вопросы, которые напрямую касаются людей: демографию, поддержку многодетных семей, развитие городов, помощь участникам специальной военной операции и их семьям.
Для меня главный критерий эффективности очень простой: каждый крупный инвестиционный или инфраструктурный проект должен приносить конкретную пользу людям. Это новые рабочие места, современная инфраструктура, доступная энергетика, качественные дороги, возможности для образования и самореализации молодежи.
– Долгое время Якутию воспринимали прежде всего как один из удаленных ресурсных регионов страны. Сегодня, судя по тем проектам, о которых вы говорите, республика начинает играть совершенно иную роль. В чем она заключается?
– Удаленность никуда не исчезла. Изменилось понимание того, какую роль такие территории могут играть в развитии страны. Если раньше расстояния воспринимались прежде всего как ограничения, то сегодня они становятся стимулом для поиска новых решений в логистике, энергетике, цифровых технологиях, освоении Арктики и развитии Северного морского пути.
Роль Якутии сейчас уже не сводится только к добыче природных ресурсов. Да, мы остаемся крупнейшим центром добычи алмазов, золота, угля, нефти и газа. Но сегодня мы создаем транспортную, энергетическую, цифровую инфраструктуру, развиваем новые технологии.
– Один из таких проектов – возведение Ленского моста. Вы доложили президенту, что строительство вступило в ключевую фазу. Что уже удалось сделать?
– На сегодня работы уже перешли к непосредственному возведению самого мостового перехода. Уже выведены в русло реки два коффердама для строительства центральных пилонов, третий находится на завершающей стадии сборки. Продолжается устройство свайных оснований, ведутся работы непосредственно в русле Лены. До конца текущего года строители приступят к возведению опор в русле реки. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
После строительства и ввода Ленского моста Якутия впервые в своей истории получит круглогодичную связь с единой транспортной сетью России. Мост соединит федеральные автомобильные дороги "Лена", "Колыма" и "Вилюй", обеспечит постоянный выход к железнодорожной инфраструктуре и создаст единый транспортный коридор для северо-востока страны.
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– Какие еще проекты делают Якутию частью новых маршрутов между Арктикой, Сибирью и Азиатско-Тихоокеанским регионом?
– Сегодня Россия формирует новые транспортные коридоры на Восток и в Арктику, а Якутия благодаря своему географическому положению становится одним из ключевых звеньев этой системы. Наша задача – связать железную дорогу, автомобильные трассы, речной транспорт и Северный морской путь в единую систему.
Один из таких проектов – международный транспортный коридор Мохэ – Найба. Он предусматривает восстановление железнодорожного сообщения через пограничный переход Джалинда – Мохэ, развитие инфраструктуры до Нижнего Бестяха, дальнейшую доставку грузов по реке Лене и создание глубоководного морского порта в районе Найбы с выходом на Северный морской путь. Фактически мы создаем новый транспортный маршрут, который соединит северо-восточные провинции Китая, Восточную Сибирь и российскую Арктику.
Тихоокеанская железная дорога уже доказала, насколько востребованы новые маршруты на восточном направлении. Ее запуск стал важным событием не только для Якутии, но и для всей страны. Благодаря этой магистрали появился дополнительный выход к побережью Охотского моря, а значит, расширились возможности для экспорта якутского угля и другой продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
– Наверное, сегодня развитие региона невозможно и без современной цифровой инфраструктуры. Расскажите о проектах Якутии в этом направлении.
– Сегодня цифровая инфраструктура становится такой же базовой, как дороги, энергетика или транспорт. Тем более многие населенные пункты Якутии находятся на огромном расстоянии друг от друга
Самый масштабный проект на сегодня в этой сфере – "Синергия Арктики", который реализуется нами совместно с правительством Российской Федерации. Это около 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, которые охватят 61 арктический поселок, где проживают около полусотни тысяч человек. Для многих жителей это будет первый доступ к высокоскоростному интернету. А это новые возможности для медицины, образования, электронной коммерции и удаленной занятости. Для жителей Арктики это означает совершенно другое качество жизни, которое еще недавно было доступно только в крупных городах.
В перспективе эта сеть станет частью единой цифровой инфраструктуры российской Арктики. Она будет связана с сетями Чукотки, Северного морского пути и трансарктическим подводным кабелем "Полярный экспресс". Это сделает связь на Северо-Востоке страны более надежной и создаст хорошие возможности для дальнейшего освоения Арктики.
– На встрече с президентом вы сказали, что Якутия рассчитывает сделать еще многое в сфере искусственного интеллекта. Что уже удалось сделать в этом направлении?
– Вместе со "Сбером" и Северо-Восточным федеральным университетом мы запустили Лабораторию искусственного интеллекта. Сегодня вокруг этого направления уже формируется собственная экосистема: поддержку получили 13 проектов на общую сумму 33 миллиона рублей, количество ИИ-резидентов технопарка "Якутия" за короткое время выросло в пять раз.
Для нас искусственный интеллект – это инструмент решения вполне практических задач. Он помогает прогнозировать лесные пожары, используется в здравоохранении и государственном управлении. Наши специалисты работают над разработкой собственной большой языковой модели, чтобы современные цифровые сервисы были доступны и на якутском языке.
Проект "Киберзащитник" уже стал лауреатом национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта". Это подтверждает, что в Якутии умеют производить конкурентоспособные цифровые продукты.
Когда на встрече с президентом я сказал, что Якутия может сделать еще многое для страны в сфере искусственного интеллекта, я имел в виду именно создание собственных конкурентоспособных решений. У нас уже есть сильная ИТ-отрасль, научная школа и талантливые специалисты. Поэтому мы рассчитываем, что республика станет не только площадкой для внедрения новых технологий, но и одним из центров их разработки.
– Какие задачи в Якутии решаются с помощью беспилотных технологий?
– Для Якутии это прежде всего возможность по-новому решать привычные задачи. В условиях наших расстояний они позволяют быстрее доставлять грузы, проводить мониторинг территорий, обследовать объекты инфраструктуры, выполнять геодезические работы и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.
С прошлого года, к примеру, беспилотники, перевозят посылки между Якутском и Нижним Бестяхом. Сейчас прорабатывается расширение маршрутов, а также новые направления применения, в том числе доставка медицинских биоматериалов между сельскими медицинскими учреждениями. Мы развиваем научно-производственный центр "Полярный", где новые решения проходят испытания и адаптируются к работе в условиях Севера.
– Еще одна сфера, ставшая визитной карточкой Якутии – это креативные индустрии. За последние годы они перестали восприниматься просто как направление культуры, становясь частью экономики региона. Что изменилось?
– Само отношение к креативным индустриям. Сегодня мы воспринимаем их как полноценный сектор экономики. Наша задача – превратить талант, культурную идентичность, язык, кино, музыку, дизайн, видеоигры в востребованный продукт, который создает рабочие места, приносит доход и выходит на российские и международные рынки.
Еще в 2019 году Якутия первой в стране разработала региональную концепцию развития креативной экономики. Сегодня у нас уже работают креативные кластеры, фонды, акселераторы, механизмы продвижения и экспорта.
Есть измеримый результат этой работы. Только в прошлом году в широкий прокат вышли 16 якутских фильмов, собравших около 280 миллионов рублей. Креативный кластер "Квартал Труда" объединяет уже более 230 резидентов. Появились собственные издательства видеоигр, якутские бренды одежды и ювелирного искусства выходят в федеральный ритейл, развивается музыкальная индустрия.
При этом важно не останавливаться на достигнутом. Готова стратегия развития киноиндустрии до 2032 года, мы планируем создать Фонд кино и анимации, расширяем поддержку геймдева, моды, дизайна и ювелирного искусства. Наша цель состоит в том, чтобы якутские фильмы, игры, музыка и бренды были востребованы далеко за пределами республики. По сути, речь идет о том, чтобы превратить уникальный культурный код Якутии в один из драйверов несырьевого роста экономики.
– Айсен Сергеевич, подводя итог, можно сделать вывод: многие решения Якутии могут быть полезны для всего Дальнего Востока. Что, на ваш взгляд, позволяет республике выполнять такую роль?
– Якутия – крупнейший регион страны, где сосредоточены практически все вызовы, с которыми сегодня сталкивается Дальний Восток и российская Арктика: большие расстояния, суровый климат, сложная логистика. Поэтому многие решения, которые мы находим для себя, оказываются востребованными и за пределами республики.
При этом мы стараемся смотреть на развитие комплексно: Ленский мост меняет транспортную систему, "Синергия Арктики" создает цифровую основу для северных территорий, искусственный интеллект и беспилотные технологии помогают решать практические задачи, а креативные индустрии формируют новые направления несырьевой экономики. Многие из этих проектов реализуются при поддержке президента и правительства России и имеют значение далеко за пределами республики.
Мне бы хотелось, чтобы Якутию знали не только как регион богатых природных ресурсов или уникальной природы. Мы должны быть известны как республика, где создаются современные технологии, появляются новые управленческие решения, реализуются смелые проекты и формируются компетенции, востребованные всей страной. Если наш опыт помогает развитию других регионов России и укрепляет технологическое лидерство страны, значит, мы идем в правильном направлении.