Айсен Николаев: Якутия – регион с современными технологиями

Якутия – своеобразная "витрина" Дальнего Востока. В ней реализуется множество проектов, направленных на развитие округа. Например, возведение Ленского моста сделает доступнее маршруты на северо-востоке страны. Также в Якутии развиваются и культурные проекты – так, местное кино стало одним из фирменных и узнаваемых брендов за рубежом. О том, какие проекты продвигаются в Якутии, в интервью РИА Новости рассказал глава региона Айсен Николаев.

– Айсен Сергеевич, вы 14 июля встречались с президентом РФ. Какие темы, которые обсуждались на встрече, вы считаете наиболее важными для будущего Якутии?

– Прежде всего речь шла о крупных проектах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры, энергетики, добывающей промышленности. В течение трех последних лет инвестиции в основной капитал республики превышают 780 миллиардов рублей, и на сегодня наша задача – обеспечить их рост через создание современной инфраструктуры.

Здесь особенно важна поддержка федерального центра, поскольку речь идет не только о развитии Якутии, но и о дальнейшем освоении Дальнего Востока и Арктики. В этом смысле Ленский мост, создание новых энергетических мощностей, развитие Тихоокеанской железной дороги и реализация проекта "Синергия Арктики" можно считать проектами федерального масштаба.

Говорили и о новых направлениях экономики Якутии: развитии беспилотных технологий, искусственного интеллекта, креативных индустрий. Конечно, обсудили и вопросы, которые напрямую касаются людей: демографию, поддержку многодетных семей, развитие городов, помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

Для меня главный критерий эффективности очень простой: каждый крупный инвестиционный или инфраструктурный проект должен приносить конкретную пользу людям. Это новые рабочие места, современная инфраструктура, доступная энергетика, качественные дороги, возможности для образования и самореализации молодежи.

– Долгое время Якутию воспринимали прежде всего как один из удаленных ресурсных регионов страны. Сегодня, судя по тем проектам, о которых вы говорите, республика начинает играть совершенно иную роль. В чем она заключается?

– Удаленность никуда не исчезла. Изменилось понимание того, какую роль такие территории могут играть в развитии страны. Если раньше расстояния воспринимались прежде всего как ограничения, то сегодня они становятся стимулом для поиска новых решений в логистике, энергетике, цифровых технологиях, освоении Арктики и развитии Северного морского пути.

Роль Якутии сейчас уже не сводится только к добыче природных ресурсов. Да, мы остаемся крупнейшим центром добычи алмазов, золота, угля, нефти и газа. Но сегодня мы создаем транспортную, энергетическую, цифровую инфраструктуру, развиваем новые технологии.

– Один из таких проектов – возведение Ленского моста. Вы доложили президенту, что строительство вступило в ключевую фазу. Что уже удалось сделать?

– На сегодня работы уже перешли к непосредственному возведению самого мостового перехода. Уже выведены в русло реки два коффердама для строительства центральных пилонов, третий находится на завершающей стадии сборки. Продолжается устройство свайных оснований, ведутся работы непосредственно в русле Лены. До конца текущего года строители приступят к возведению опор в русле реки. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

После строительства и ввода Ленского моста Якутия впервые в своей истории получит круглогодичную связь с единой транспортной сетью России. Мост соединит федеральные автомобильные дороги "Лена", "Колыма" и "Вилюй", обеспечит постоянный выход к железнодорожной инфраструктуре и создаст единый транспортный коридор для северо-востока страны.

– Какие еще проекты делают Якутию частью новых маршрутов между Арктикой, Сибирью и Азиатско-Тихоокеанским регионом?

– Сегодня Россия формирует новые транспортные коридоры на Восток и в Арктику, а Якутия благодаря своему географическому положению становится одним из ключевых звеньев этой системы. Наша задача – связать железную дорогу, автомобильные трассы, речной транспорт и Северный морской путь в единую систему.

Один из таких проектов – международный транспортный коридор Мохэ – Найба. Он предусматривает восстановление железнодорожного сообщения через пограничный переход Джалинда – Мохэ, развитие инфраструктуры до Нижнего Бестяха, дальнейшую доставку грузов по реке Лене и создание глубоководного морского порта в районе Найбы с выходом на Северный морской путь. Фактически мы создаем новый транспортный маршрут, который соединит северо-восточные провинции Китая, Восточную Сибирь и российскую Арктику.

Тихоокеанская железная дорога уже доказала, насколько востребованы новые маршруты на восточном направлении. Ее запуск стал важным событием не только для Якутии, но и для всей страны. Благодаря этой магистрали появился дополнительный выход к побережью Охотского моря, а значит, расширились возможности для экспорта якутского угля и другой продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Наверное, сегодня развитие региона невозможно и без современной цифровой инфраструктуры. Расскажите о проектах Якутии в этом направлении.

– Сегодня цифровая инфраструктура становится такой же базовой, как дороги, энергетика или транспорт. Тем более многие населенные пункты Якутии находятся на огромном расстоянии друг от друга

Самый масштабный проект на сегодня в этой сфере – "Синергия Арктики", который реализуется нами совместно с правительством Российской Федерации. Это около 7 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, которые охватят 61 арктический поселок, где проживают около полусотни тысяч человек. Для многих жителей это будет первый доступ к высокоскоростному интернету. А это новые возможности для медицины, образования, электронной коммерции и удаленной занятости. Для жителей Арктики это означает совершенно другое качество жизни, которое еще недавно было доступно только в крупных городах.

В перспективе эта сеть станет частью единой цифровой инфраструктуры российской Арктики. Она будет связана с сетями Чукотки, Северного морского пути и трансарктическим подводным кабелем "Полярный экспресс". Это сделает связь на Северо-Востоке страны более надежной и создаст хорошие возможности для дальнейшего освоения Арктики.

– На встрече с президентом вы сказали, что Якутия рассчитывает сделать еще многое в сфере искусственного интеллекта. Что уже удалось сделать в этом направлении?

– Вместе со "Сбером" и Северо-Восточным федеральным университетом мы запустили Лабораторию искусственного интеллекта. Сегодня вокруг этого направления уже формируется собственная экосистема: поддержку получили 13 проектов на общую сумму 33 миллиона рублей, количество ИИ-резидентов технопарка "Якутия" за короткое время выросло в пять раз.

Для нас искусственный интеллект – это инструмент решения вполне практических задач. Он помогает прогнозировать лесные пожары, используется в здравоохранении и государственном управлении. Наши специалисты работают над разработкой собственной большой языковой модели, чтобы современные цифровые сервисы были доступны и на якутском языке.

Проект "Киберзащитник" уже стал лауреатом национальной премии "Лидеры искусственного интеллекта". Это подтверждает, что в Якутии умеют производить конкурентоспособные цифровые продукты.

Когда на встрече с президентом я сказал, что Якутия может сделать еще многое для страны в сфере искусственного интеллекта, я имел в виду именно создание собственных конкурентоспособных решений. У нас уже есть сильная ИТ-отрасль, научная школа и талантливые специалисты. Поэтому мы рассчитываем, что республика станет не только площадкой для внедрения новых технологий, но и одним из центров их разработки.

– Какие задачи в Якутии решаются с помощью беспилотных технологий?

– Для Якутии это прежде всего возможность по-новому решать привычные задачи. В условиях наших расстояний они позволяют быстрее доставлять грузы, проводить мониторинг территорий, обследовать объекты инфраструктуры, выполнять геодезические работы и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

С прошлого года, к примеру, беспилотники, перевозят посылки между Якутском и Нижним Бестяхом. Сейчас прорабатывается расширение маршрутов, а также новые направления применения, в том числе доставка медицинских биоматериалов между сельскими медицинскими учреждениями. Мы развиваем научно-производственный центр "Полярный", где новые решения проходят испытания и адаптируются к работе в условиях Севера.

– Еще одна сфера, ставшая визитной карточкой Якутии – это креативные индустрии. За последние годы они перестали восприниматься просто как направление культуры, становясь частью экономики региона. Что изменилось?

– Само отношение к креативным индустриям. Сегодня мы воспринимаем их как полноценный сектор экономики. Наша задача – превратить талант, культурную идентичность, язык, кино, музыку, дизайн, видеоигры в востребованный продукт, который создает рабочие места, приносит доход и выходит на российские и международные рынки.

Еще в 2019 году Якутия первой в стране разработала региональную концепцию развития креативной экономики. Сегодня у нас уже работают креативные кластеры, фонды, акселераторы, механизмы продвижения и экспорта.

Есть измеримый результат этой работы. Только в прошлом году в широкий прокат вышли 16 якутских фильмов, собравших около 280 миллионов рублей. Креативный кластер "Квартал Труда" объединяет уже более 230 резидентов. Появились собственные издательства видеоигр, якутские бренды одежды и ювелирного искусства выходят в федеральный ритейл, развивается музыкальная индустрия.

При этом важно не останавливаться на достигнутом. Готова стратегия развития киноиндустрии до 2032 года, мы планируем создать Фонд кино и анимации, расширяем поддержку геймдева, моды, дизайна и ювелирного искусства. Наша цель состоит в том, чтобы якутские фильмы, игры, музыка и бренды были востребованы далеко за пределами республики. По сути, речь идет о том, чтобы превратить уникальный культурный код Якутии в один из драйверов несырьевого роста экономики.

– Айсен Сергеевич, подводя итог, можно сделать вывод: многие решения Якутии могут быть полезны для всего Дальнего Востока. Что, на ваш взгляд, позволяет республике выполнять такую роль?

– Якутия – крупнейший регион страны, где сосредоточены практически все вызовы, с которыми сегодня сталкивается Дальний Восток и российская Арктика: большие расстояния, суровый климат, сложная логистика. Поэтому многие решения, которые мы находим для себя, оказываются востребованными и за пределами республики.

При этом мы стараемся смотреть на развитие комплексно: Ленский мост меняет транспортную систему, "Синергия Арктики" создает цифровую основу для северных территорий, искусственный интеллект и беспилотные технологии помогают решать практические задачи, а креативные индустрии формируют новые направления несырьевой экономики. Многие из этих проектов реализуются при поддержке президента и правительства России и имеют значение далеко за пределами республики.