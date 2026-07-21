Врач назвала самые безопасные ягоды

"Самые безопасные, на мой взгляд, это жимолость и черная смородина. Их действительно можно есть "от души", но не больше 1-1,5 стакана в день. Эти ягоды редко вызывают аллергические реакции, имеют низкую калорийность", - сказала Ямилова.