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Врач назвала самые безопасные ягоды - РИА Новости, 21.07.2026
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08:06 21.07.2026
Врач назвала самые безопасные ягоды

Врач Ямилова: самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЧерная смородина на садовом участке
Черная смородина на садовом участке - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Черная смородина на садовом участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жимолость и черная смородина — безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию.
  • Употребление жимолости и черной смородины должно быть умеренным — не больше 1–1,5 стакана в день.
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина - они редко вызывают аллергию, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Самые безопасные, на мой взгляд, это жимолость и черная смородина. Их действительно можно есть "от души", но не больше 1-1,5 стакана в день. Эти ягоды редко вызывают аллергические реакции, имеют низкую калорийность", - сказала Ямилова.
По ее словам, если после ягоды появляются изжога и неприятные ощущения в желудке, необходимо прекратить ее употребление. При возникновении аллергической реакции нужно принять антигистаминные препараты, обратиться к врачу и исключить данный вид ягод из своего рациона.
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