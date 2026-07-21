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ВСУ попытались уничтожить своих пленных в Константиновке - РИА Новости, 21.07.2026
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13:01 21.07.2026
ВСУ попытались уничтожить своих пленных в Константиновке

ВСУ хотели уничтожить своих пленных в Константиновке сбросом бомбы с "Бабы-Яги"

© REUTERSКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский военнопленный Сергей Мороченый рассказал, что командование ВСУ пыталось уничтожить сдавшихся в плен в Константиновке бойцов, сбросив бомбу с гексакоптера "Баба-Яга".
  • К позиции подразделения Мороченого прилетел дрон ВСУ для наблюдения за выходом бойцов из Константиновки, после чего на здание была сброшена бомба.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинский военнопленный рассказал на видео Минобороны РФ, как его командование пыталось уничтожить сдавшихся в плен в Константиновке сбросом бомбы с гексакоптера "Баба-Яга".
"Мы просили их вывести нас оттуда (из Константиновки - ред.)... Мы пробыли там три месяца, нам уже надо было, чтобы они нас вывели с позиций... А когда уже нас взяла в плен 4-я бригада, то они (командование ВСУ - ред.) по радио передали, что, типа, будем выводить вас, уводить с той позиции, стройтесь", - сказал Сергей Мороченый.
Позднее к позиции его подразделения прилетел дрон ВСУ, чтобы вести наблюдение за их выходом из Константиновки.
"Практически сразу по зданию прилетела бомба из нашей "Бабы-Яги". И наша позиция сложилась", - заявил Мороченный.
Солдат поблагодарил российских бойцов за то, что они остались в живых после столь подлой атаки.
О полном освобождении Константиновки в ДНР начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 3 июля.
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