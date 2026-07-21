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Экс-главу Каспийска заподозрили в получении взятки в виде квартир - РИА Новости, 21.07.2026
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09:48 21.07.2026 (обновлено: 10:14 21.07.2026)
Экс-главу Каспийска заподозрили в получении взятки в виде квартир

Экс-главу Каспийска заподозрили в получении взятки в виде пяти квартир

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов подозревается в получении взятки в виде пяти квартир.
  • Взятка в размере более 18 миллионов рублей предназначалась за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, построенного с нарушениями.
  • По этому делу уже возбуждены уголовные дела против начальника отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директора коммерческой организации.
МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Бывший глава дагестанского Каспийска Борис Гонцов подозревается в получении взятки в виде пяти квартир, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города Каспийска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, с апреля по май 2023 года подозреваемый… получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Мэр действовал по предварительному сговору с начальником отдела муниципального контроля администрации города, считает следствие.
Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных людей.
Ранее по этому делу были возбуждены уголовные дела против начальника отдела муниципального контроля администрации Каспийска и директора коммерческой организации, добавили в СК.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Гонцов, который возглавлял Каспийск с ноября 2020 по июнь 2026 года, был задержан в понедельник в Дагестане.
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