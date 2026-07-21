В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в ряде районов Сумской области.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Взрыв в Сумах... Еще взрыв в Сумах", - сообщает телеканал.
Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в ряде районов Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18