В Одессе прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе снова раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник телеканал сообщал о взрывах в Одессе.
"В Одессе снова были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18