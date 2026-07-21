В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

"В Одессе снова были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".