Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
- В части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в части Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.