В Полтавской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Полтавском районе одноименной области прогремел взрыв.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Полтавском районе одноименной украинской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Полтавском районе слышали звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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