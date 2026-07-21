В Сумах в четвертый раз за сутки прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв, об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрыв в четвертый раз за сутки прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее во вторник этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.
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"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18