В Сумах в четвертый раз за сутки прогремел взрыв

В Сумах прогремел 4-й взрыв, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные на месте взрыва © Фото : ГСЧС Украины Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото