В Сумах вновь прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в городе Сумы на севере Украины прогремел взрыв.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее во вторник этот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".