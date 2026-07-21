В Сумах прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв.
- В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в части Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.