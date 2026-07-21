Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел новый взрыв.
- В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного" .
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
В ночь на вторник телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Харькове.