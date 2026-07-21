В Харькове прогремел новый взрыв.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Еще один взрыв в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного" .