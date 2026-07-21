В Харьковской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области прогремел взрыв.
- В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области Украины, сообщает Изюмская городская военная администрация.
"Слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.