Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремела новая серия взрывов на фоне воздушной тревоги в Харьковской области.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги в Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Менее часа назад телеканал уже сообщал о серии взрывов в Харькове.
"Новая серия взрывов была слышна в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного" .
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.