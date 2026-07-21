Сообщения о звуках детонации в этих городах появлялись с полуночи до девяти утра.

В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.