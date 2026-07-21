В трех украинских городах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове, Сумах и Одессе прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В Харькове, Сумах и Одессе прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации в этих городах появлялись с полуночи до девяти утра.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Харьковской, Сумской и Одесской областях объявляли воздушную тревогу.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18