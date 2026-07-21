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На юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы - РИА Новости, 21.07.2026
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01:51 21.07.2026
На юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы

Tasnim: в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана прозвучали новые взрывы, сообщает иранское агентство Tasnim.
  • Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Несколько новых взрывов прозвучали в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.
"Согласно сообщениям корреспондента агентства, несколько новых взрывов прогремели в порту Чабахара и в Конараке", - говорится в сообщении.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.
Иранская армия в своем заявлении в ночь на вторник сообщила, что нанесла удары по ракетным системам Himars на американской военной базе "Кэмп Арифджан" в Кувейте в ответ на атаки США по различным районам Ирана.
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