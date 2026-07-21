На юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы

"Согласно сообщениям корреспондента агентства, несколько новых взрывов прогремели в порту Чабахара и в Конараке", - говорится в сообщении.

Иранская армия в своем заявлении в ночь на вторник сообщила, что нанесла удары по ракетным системам Himars на американской военной базе "Кэмп Арифджан" в Кувейте в ответ на атаки США по различным районам Ирана.