На юго-востоке Ирана прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана прозвучали новые взрывы, сообщает иранское агентство Tasnim.
- Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане и Ширазе.
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Несколько новых взрывов прозвучали в Конараке и Чабахаре на юго-востоке Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.
"Согласно сообщениям корреспондента агентства, несколько новых взрывов прогремели в порту Чабахара и в Конараке", - говорится в сообщении.
Иранская армия в своем заявлении в ночь на вторник сообщила, что нанесла удары по ракетным системам Himars на американской военной базе "Кэмп Арифджан" в Кувейте в ответ на атаки США по различным районам Ирана.