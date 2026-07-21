На иранском острове Кешм прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы.

Ранее взрывы были зафиксированы в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, Исфахане и Ширазе.

ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Взрывы прозвучали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Fars

Ширазе. Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане

"Несколько минут назад прозвучало несколько взрывов в Бендер-Аббасе и на острове Кешм", - говорится в сообщении.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.