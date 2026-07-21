На иранском острове Кешм прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На иранском острове Кешм в Ормузском проливе прозвучали взрывы.
- Ранее взрывы были зафиксированы в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, Исфахане и Ширазе.
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Fars.
"Несколько минут назад прозвучало несколько взрывов в Бендер-Аббасе и на острове Кешм", - говорится в сообщении.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.