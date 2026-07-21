В Сумах прогремели новые взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах на северо-востоке Украины прогремели взрывы.

В части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в части Сумской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Взрыв был слышен в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

До этого телеканал еще два раза сообщил о взрывах в Сумах.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.