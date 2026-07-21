СМИ: два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана

"Местные источники сообщают, что несколько минут назад прозвучали как минимум два взрыва в Бендер-Ленге", - говорится в сообщении.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.