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СМИ: два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана - РИА Новости, 21.07.2026
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00:32 21.07.2026
СМИ: два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана

Tasnim: два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана прозвучали два взрыва.
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане.
"Местные источники сообщают, что несколько минут назад прозвучали как минимум два взрыва в Бендер-Ленге", - говорится в сообщении.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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