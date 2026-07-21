СМИ: два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана прозвучали два взрыва.
ТЕГЕРАН, 21 июл – РИА Новости. Два взрыва прозвучали в портовом городе Бендер-Ленге на юге Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim.
Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике, Чабахаре, Конараке, а также в Исфахане.
"Местные источники сообщают, что несколько минут назад прозвучали как минимум два взрыва в Бендер-Ленге", - говорится в сообщении.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня более не действует.