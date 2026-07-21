Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги в частях Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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