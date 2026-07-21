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В Энгельсе выпускник пересдал ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости, 21.07.2026
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15:04 21.07.2026 (обновлено: 15:32 21.07.2026)
В Энгельсе выпускник пересдал ЕГЭ на 100 баллов

В Энгельсе выпускник пересдал ЕГЭ на 100 баллов, изначально набрав 86 баллов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павел Кузнецов, выпускник школы «Патриот» города Энгельса, пересдал ЕГЭ по математике на 100 баллов.
  • Изначально Кузнецов сдал ЕГЭ по математике на 86 баллов и решил улучшить результат.
САРАТОВ, 21 июл - РИА Новости. Выпускник школы "Патриот" города Энгельса Саратовской области Павел Кузнецов пересдал ЕГЭ по математике на 100 баллов, сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.
"Пересдав профильную математику, Павел Кузнецов, выпускник 11 класса технологического (инженерного) профиля школы "Патриот" с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации Ю. М. Дейнеко, набрал заслуженные 100 баллов. Павел проявил огромный интерес к изучению математики, физики", - написал Леонов в своем канале на платформе "Макс".
В администрации Энгельсского района РИА Новости уточнили, что изначально в основной период Кузнецов сдал ЕГЭ по математике на 86 баллов, но решил улучшить результат.
В министерстве образования региона РИА Новости рассказали, что он стал единственным выпускником в Саратовской области, пересдавшим на максимальный балл.
"В дополнительные дни пересдачи единого государственного экзамена 8 и 9 июля один выпускник Саратовской области получил 100 баллов по профильной математике. Им стал Павел Кузнецов", - сказали в пресс-службе министерства.
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Энгельсский районЭнгельсСаратовская областьПавел КузнецовПатриот
 
 
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