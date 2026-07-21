Володин рассказал, за что мигрантам грозит выдворение из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госдума приняла закон, который расширяет с 22 до 45 перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение из России.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неповиновение мигранта сотрудникам полиции или пограничникам на границе будет достаточным основанием для выдворения.
- Володин подчеркнул, что работа над миграционным законодательством началась около года назад, и за это время были введены новые меры, такие как обязательные языковые экзамены, оплата за переезд членов семьи, обязательный медосмотр и ужесточение наказаний за подложные документы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выдворение из России будет грозить мигрантам, которые не подчиняются сотрудникам полиции или пограничникам на границе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что Госдуме важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди, которые, отработав и заработав, уезжали бы, уважая российские законы, традиции, культуру, историю и подчиняясь представителям правопорядка.
"Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным. Если же начинают создавать проблемы, малейшие из них, учитывая перечень, который сейчас мы определяем, доводя его до 45 оснований, позволят выдворить мигрантов", - добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что работа над миграционным законодательством началась около года назад. За это время, по его словам, удалось навести порядок в сфере языковых экзаменов, ввести обязательную оплату за переезд членов семьи, сделать медосмотр обязательным, а также существенно увеличить наказания за подложные документы.
"Все это стало достаточно эффективно администрироваться. А сейчас мы с вами еще ряд решений примем с тем, чтобы другие лазейки взять и перекрыть. Ну и, конечно, чтобы человек, который приехал в страну, не вел себя по-хамски. Вот, собственно, об этом сегодняшний закон. Он требует от мигранта одного: соблюдать российское законодательство и вести себя корректно", - подчеркнул он.