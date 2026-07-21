Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который расширяет с 22 до 45 перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение из России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неповиновение мигранта сотрудникам полиции или пограничникам на границе будет достаточным основанием для выдворения.

Володин подчеркнул, что работа над миграционным законодательством началась около года назад, и за это время были введены новые меры, такие как обязательные языковые экзамены, оплата за переезд членов семьи, обязательный медосмотр и ужесточение наказаний за подложные документы.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выдворение из России будет грозить мигрантам, которые не подчиняются сотрудникам полиции или пограничникам на границе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума во вторник приняла закон, который расширяет с 22 до 45 перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение из России

"Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он подчеркнул, что Госдуме важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди, которые, отработав и заработав, уезжали бы, уважая российские законы, традиции, культуру, историю и подчиняясь представителям правопорядка.

"Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным. Если же начинают создавать проблемы, малейшие из них, учитывая перечень, который сейчас мы определяем, доводя его до 45 оснований, позволят выдворить мигрантов", - добавил председатель Госдумы.

Володин напомнил, что работа над миграционным законодательством началась около года назад. За это время, по его словам, удалось навести порядок в сфере языковых экзаменов, ввести обязательную оплату за переезд членов семьи, сделать медосмотр обязательным, а также существенно увеличить наказания за подложные документы.