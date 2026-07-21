Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, за что мигрантам грозит выдворение из России - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 21.07.2026
Володин рассказал, за что мигрантам грозит выдворение из России

Володин: мигрантам, не подчиняющимся полицейским, грозит выдворение из России

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который расширяет с 22 до 45 перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение из России.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что неповиновение мигранта сотрудникам полиции или пограничникам на границе будет достаточным основанием для выдворения.
  • Володин подчеркнул, что работа над миграционным законодательством началась около года назад, и за это время были введены новые меры, такие как обязательные языковые экзамены, оплата за переезд членов семьи, обязательный медосмотр и ужесточение наказаний за подложные документы.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Выдворение из России будет грозить мигрантам, которые не подчиняются сотрудникам полиции или пограничникам на границе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла закон, который расширяет с 22 до 45 перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение из России.
Сим-карты - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
СФ ужесточил ответственность за нарушения при продаже сим-карт мигрантам
17 июля, 12:03
"Хочется еще сказать вот о чем: если только мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе, начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он подчеркнул, что Госдуме важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди, которые, отработав и заработав, уезжали бы, уважая российские законы, традиции, культуру, историю и подчиняясь представителям правопорядка.
"Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным. Если же начинают создавать проблемы, малейшие из них, учитывая перечень, который сейчас мы определяем, доводя его до 45 оснований, позволят выдворить мигрантов", - добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что работа над миграционным законодательством началась около года назад. За это время, по его словам, удалось навести порядок в сфере языковых экзаменов, ввести обязательную оплату за переезд членов семьи, сделать медосмотр обязательным, а также существенно увеличить наказания за подложные документы.
"Все это стало достаточно эффективно администрироваться. А сейчас мы с вами еще ряд решений примем с тем, чтобы другие лазейки взять и перекрыть. Ну и, конечно, чтобы человек, который приехал в страну, не вел себя по-хамски. Вот, собственно, об этом сегодняшний закон. Он требует от мигранта одного: соблюдать российское законодательство и вести себя корректно", - подчеркнул он.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
В Польше рассказали, какой язык учат в первую очередь трудовые мигранты
7 июня, 09:45
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала