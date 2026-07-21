Украинский пленный рассказал о хаосе на позициях ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сдавшийся в плен украинский боевик Илья Лурин сообщил, что хаос на позициях ВСУ из-за постоянного перемещения бойцов разных бригад помешал им вовремя среагировать на прорыв российских мотоциклистов.
- По словам Лурина, военнослужащие его бригады не успели среагировать на приближение российских мотоциклистов, так как те неожиданно выскочили из кустов.
- После прорыва Лурин рассказал, что его бригада начала отступать, но вскоре у них закончились еда и батареи для рации.
КУРСК, 21 июл — РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин сообщил РИА Новости, что хаос на позициях ВСУ из-за постоянного перемещения бойцов разных бригад и их плохого снабжения помешал им вовремя среагировать на прорыв российских мотоциклистов на одну из позиций.
По словам пленного, на позиции ВСУ постоянно кто-то забегал, бойцы разных подразделений не хотели сидеть на своих местах.
"И там (на позиции ВСУ - ред.) очень много движения было постоянно, то есть пока мы там были, постоянно кто-то забегал, что-то там им надо, то спросить, то просто скучно. Были ребята из 14-й (бригады - ред.), они не хотели сидеть на своей позиции, потому что им страшно, скучно там, и они сидят тут, но если надо, они туда (на свою позицию - ред.) ходят", — сообщил Лурин.
По его словам, когда по рации сообщили о приближении российских мотоциклов, военнослужащие бригады, в состав которой входил собеседник агентства, заняли позицию у перекрестка, но не успели среагировать.
"Пытались прорваться (российские - ред.) мотоциклы, нам вышли на рацию, сказали, что встречайте, в вашу сторону едут мотоциклы, мы выставились... Ждали, что они поедут по дороге. Они, получается, (на расстоянии - ред.) метров 50-100 из кустов выскочили. Мы начали стрелять без толку, потому что не успели среагировать. Они проскочили, на нас вышли на рацию, накричали. И пришла команда "теперь собирайте вещи", — добавил пленный.
Лурин рассказал, что после этого его бригада начала отступать, двигаясь по картам, полученным в посылке. На каждой позиции они находились не более 3-4 дней и в итоге дошли до окраин города, где у них закончилась еда и батареи для рации.
"У нас уже все закончилось — ни еды, ничего нам не скидывали. Уже дошло до того, что последняя батарея для рации закончилась", — отметил он, уточнив, что батарею для рации пришлось просить у соседней позиции.
Пленный рассказал, почему ВСУ не признают погибших
9 ноября 2025, 03:47