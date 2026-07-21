Украинский пленный рассказал о хаосе на позициях ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сдавшийся в плен украинский боевик Илья Лурин сообщил, что хаос на позициях ВСУ из-за постоянного перемещения бойцов разных бригад помешал им вовремя среагировать на прорыв российских мотоциклистов.

По словам Лурина, военнослужащие его бригады не успели среагировать на приближение российских мотоциклистов, так как те неожиданно выскочили из кустов.

После прорыва Лурин рассказал, что его бригада начала отступать, но вскоре у них закончились еда и батареи для рации.

КУРСК, 21 июл — РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин сообщил РИА Новости, что хаос на позициях ВСУ из-за постоянного перемещения бойцов разных бригад и их плохого снабжения помешал им вовремя среагировать на прорыв российских мотоциклистов на одну из позиций.

По словам пленного, на позиции ВСУ постоянно кто-то забегал, бойцы разных подразделений не хотели сидеть на своих местах.

"И там (на позиции ВСУ - ред.) очень много движения было постоянно, то есть пока мы там были, постоянно кто-то забегал, что-то там им надо, то спросить, то просто скучно. Были ребята из 14-й (бригады - ред.), они не хотели сидеть на своей позиции, потому что им страшно, скучно там, и они сидят тут, но если надо, они туда (на свою позицию - ред.) ходят", — сообщил Лурин.

По его словам, когда по рации сообщили о приближении российских мотоциклов, военнослужащие бригады, в состав которой входил собеседник агентства, заняли позицию у перекрестка, но не успели среагировать.

"Пытались прорваться (российские - ред.) мотоциклы, нам вышли на рацию, сказали, что встречайте, в вашу сторону едут мотоциклы, мы выставились... Ждали, что они поедут по дороге. Они, получается, (на расстоянии - ред.) метров 50-100 из кустов выскочили. Мы начали стрелять без толку, потому что не успели среагировать. Они проскочили, на нас вышли на рацию, накричали. И пришла команда "теперь собирайте вещи", — добавил пленный.

Лурин рассказал, что после этого его бригада начала отступать, двигаясь по картам, полученным в посылке. На каждой позиции они находились не более 3-4 дней и в итоге дошли до окраин города, где у них закончилась еда и батареи для рации.