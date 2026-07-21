В ДНР два человека погибли и три пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека погибли и трое мирных жителей ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ.
- Атаки произошли на автодорогах Малый Керменчик — Степное и Мангуш — Бердянск.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще три мирных жителя ДНР пострадали во вторник из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава региона уточнил, что в Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге Малый Керменчик - Степное при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина. В Мангушском муниципальном округе на автодороге Мангуш - Бердянск при атаке на грузовой автомобиль погиб еще один мирный житель.
Трем пострадавшим, как добавил Пушилин, оказывается квалифицированная медицинская помощь.