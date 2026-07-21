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В ДНР два человека погибли и три пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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В ДНР два человека погибли и три пострадали из-за атак ВСУ

Пушилин: при атаках БПЛА ВСУ в ДНР погибли два человека, три пострадали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли и трое мирных жителей ДНР пострадали из-за атак БПЛА ВСУ.
  • Атаки произошли на автодорогах Малый Керменчик — Степное и Мангуш — Бердянск.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще три мирных жителя ДНР пострадали во вторник из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Два человека погибли, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге Малый Керменчик - Степное при атаке на легковой автомобиль погиб мужчина. В Мангушском муниципальном округе на автодороге Мангуш - Бердянск при атаке на грузовой автомобиль погиб еще один мирный житель.
Трем пострадавшим, как добавил Пушилин, оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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