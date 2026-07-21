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Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации под Черниговом - РИА Новости, 21.07.2026
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19:33 21.07.2026
Зеленский обсудил с командирами ВСУ возможные провокации под Черниговом

Зеленский собрал командиров ВСУ для обсуждения провокаций в Черниговской области

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский провел совещание с командирами ВСУ для обсуждения возможных провокаций на участке фронта в Черниговской области.
  • В совещании приняли участие командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины.
  • По словам собеседника агентства, в руководстве киевского режима мало кто поддерживает эту авантюру Зеленского и Сырского, так как у командиров ВСУ острая нехватка личного состава для сдерживания наступления российских войск на других участках фронта.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным силовиков, на совещании приняли участие командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины, для обсуждения провокаций на участке фронта в Черниговской области.
"В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в руководстве киевского режима мало кто поддерживает эту авантюру Зеленского и Сырского. Против выступают командиры ВСУ, у которых острая нехватка личного состава для сдерживания наступления российских войск на других участках фронта.
"За счет принудительной депортации украинцев из стран ЕС и снижения мобилизационного возраста командование ВСУ может пойти на очередную самоубийственную провокацию", — объяснил силовик.
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