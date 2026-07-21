Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский провел совещание с командирами ВСУ для обсуждения возможных провокаций на участке фронта в Черниговской области.

В совещании приняли участие командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ, а также 30-го корпуса морской пехоты Украины.

По словам собеседника агентства, в руководстве киевского режима мало кто поддерживает эту авантюру Зеленского и Сырского, так как у командиров ВСУ острая нехватка личного состава для сдерживания наступления российских войск на других участках фронта.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Зеленский провел совещание с командирами ВСУ, на котором обсуждались возможные провокации на участке фронта в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По данным силовиков, на совещании приняли участие командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го корпусов ВСУ , а также 30-го корпуса морской пехоты Украины , для обсуждения провокаций на участке фронта в Черниговской области.

"В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в руководстве киевского режима мало кто поддерживает эту авантюру Зеленского и Сырского. Против выступают командиры ВСУ, у которых острая нехватка личного состава для сдерживания наступления российских войск на других участках фронта.