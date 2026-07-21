В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Белгородском и Ракитянском округах четыре мирные жительницы пострадали в результате атак дронов ВСУ.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Четыре мирные жительницы пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородском и Ракитянском округах, госпитализация не потребовалась, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

"Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали четыре человека. В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на частный дом две женщины получили осколочные ранения различных частей тела. Медики оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

В сообщении уточняется, что число пострадавших при детонации беспилотника в поселке Пролетарский возросло до четырех. За медицинской помощью обратились еще две женщины с акубаротравмами. Лечение будут продолжать амбулаторно, добавили в оперштабе.

Кроме того, по данным штаба, атакам дронов ВСУ подверглись села Ясные Зори и Бессоновка Белгородского округа, село Герасимовка и поселок Уразово Валуйского округа, село Зиборовка Шебекинского округа и город Грайворон.