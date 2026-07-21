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В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
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16:37 21.07.2026 (обновлено: 16:47 21.07.2026)
В Белгородской области четыре человека пострадали из-за атак ВСУ

В Белгородской области четыре человека пострадали в результате атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородском и Ракитянском округах четыре мирные жительницы пострадали в результате атак дронов ВСУ.
  • Пострадавшие получили медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Четыре мирные жительницы пострадали в результате атак дронов ВСУ в Белгородском и Ракитянском округах, госпитализация не потребовалась, сообщает оперативный штаб Белгородской области.
"Беспилотники ВСУ продолжают удары по региону. Пострадали четыре человека. В Белгородском округе в поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на частный дом две женщины получили осколочные ранения различных частей тела. Медики оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
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Вчера, 15:57
В сообщении уточняется, что число пострадавших при детонации беспилотника в поселке Пролетарский возросло до четырех. За медицинской помощью обратились еще две женщины с акубаротравмами. Лечение будут продолжать амбулаторно, добавили в оперштабе.
Кроме того, по данным штаба, атакам дронов ВСУ подверглись села Ясные Зори и Бессоновка Белгородского округа, село Герасимовка и поселок Уразово Валуйского округа, село Зиборовка Шебекинского округа и город Грайворон.
Как ранее сообщал оперштаб, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский от детонации беспилотника мужчина получил осколочные ранения предплечья и бедра, женщина — осколочное ранение локтевого сустава.
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