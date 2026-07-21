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В Белгороде мужчина погиб при атаке ВСУ по автомобилю - РИА Новости, 21.07.2026
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16:05 21.07.2026 (обновлено: 16:11 21.07.2026)
В Белгороде мужчина погиб при атаке ВСУ по автомобилю

В Белгороде мужчина погиб при атаке дрона ВСУ по автомобилю

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта.
  • Мужчина, находившийся в автомобиле, получил тяжелые травмы и скончался на месте.
БЕЛГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Мужчина погиб в результате атаки ВСУ по автомобилю на территории коммерческого объекта в Белгороде, сообщил оперштаб.
"Беспилотник атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что машина в результате взрыва загорелась, возгорание было ликвидировано. Зафиксированы повреждения еще четырех автомобилей.
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