Рейтинг@Mail.ru
ВСУ охотятся за коммунальными службами в Энергодаре - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 21.07.2026
ВСУ охотятся за коммунальными службами в Энергодаре

ВСУ ведут охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре обстановка остается напряженной, город ежедневно подвергается атакам беспилотников.
  • Украинские вооруженные формирования ведут целенаправленную охоту за спецтехникой коммунальщиков, что осложняет работу коммунальных служб и восстановление городского электроснабжения и водоснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. ВСУ ведут целенаправленную охоту за спецтехникой коммунальщиков в городе атомщиков Запорожской АЭС Энергодаре, сообщили РИА Новости в администрации города.
"Обстановка остается крайне напряженной. Энергодар ежедневно подвергается атакам беспилотников. Серьезные сложности испытывают и коммунальные службы. Их сотрудники работают фактически под постоянными атаками. Украинские вооруженные формирования ведут целенаправленную охоту за машинами специальной техники, что существенно осложняет работу коммунальщиков", - сообщили в пресс-службе администрации.
В городе сохраняются серьезные сложности с восстановлением городского электроснабжения и водоснабжения. Вода подается в ограниченном режиме на несколько часов в сутки. Власти и энергетики стараются придерживаться графика подачи света по половине города через сутки, отметили в администрации.
Ранее глава города Максим Пухов сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ Энергодар остался без света и воды. Позднее водоснабжение удалось возобновить в ограниченном режиме.
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
ВСУ усилили атаки на Энергодар
15 июля, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала