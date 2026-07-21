ВСУ охотятся за коммунальными службами в Энергодаре

"Обстановка остается крайне напряженной. Энергодар ежедневно подвергается атакам беспилотников. Серьезные сложности испытывают и коммунальные службы. Их сотрудники работают фактически под постоянными атаками. Украинские вооруженные формирования ведут целенаправленную охоту за машинами специальной техники, что существенно осложняет работу коммунальщиков", - сообщили в пресс-службе администрации.

В городе сохраняются серьезные сложности с восстановлением городского электроснабжения и водоснабжения. Вода подается в ограниченном режиме на несколько часов в сутки. Власти и энергетики стараются придерживаться графика подачи света по половине города через сутки, отметили в администрации.