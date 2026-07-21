Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и ездят на велосипедах за продовольствием и бензином, сообщил начальник артиллерии 19-го танкового полка группировки войск "Запад" с позывным Амур.

Он рассказал, что бывают случаи, когда люди, выглядящие как гражданские, после работы артиллерии начинают отстреливаться, вытащив оружие из гаража.

Российские войска продвигаются на всех направлениях, включая Краснолиманское, и настрой личного состава — "только один: победа неизбежна".

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и ездят на велосипедах себе за продовольствием и бензином, сообщил на видео Минобороны РФ начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Амур.

"Пытается (противник - ред.) в обыкновенной летней одежде, коротких шортах, на велосипеде обманом нас немножечко ввести в заблуждение. А также они, бывает, едут за бензином, за продовольствием, за водой, то, конечно же, таких тоже вычисляем", - заявил Амур, рассказывая о боевой работе подразделений на краснолиманском направлении.

По его словам, бывали случаи, когда после работы артиллерии "гражданский прибежал, а оказалось, что это не гражданский". "Оказывается, с гаража они вытащили автоматы, вытащили оружие и начали отстреливаться", - поведал Амур.