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В ВС России рассказали, как боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду - РИА Новости, 21.07.2026
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В ВС России рассказали, как боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду

Боевики ВСУ в гражданском ездят на велосипедах за едой и бензином

© AP Photo / LIBKOSУкраинские боевики
Украинские боевики - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Украинские боевики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и ездят на велосипедах за продовольствием и бензином, сообщил начальник артиллерии 19-го танкового полка группировки войск "Запад" с позывным Амур.
  • Он рассказал, что бывают случаи, когда люди, выглядящие как гражданские, после работы артиллерии начинают отстреливаться, вытащив оружие из гаража.
  • Российские войска продвигаются на всех направлениях, включая Краснолиманское, и настрой личного состава — "только один: победа неизбежна".
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Солдаты ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и ездят на велосипедах себе за продовольствием и бензином, сообщил на видео Минобороны РФ начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Амур.
"Пытается (противник - ред.) в обыкновенной летней одежде, коротких шортах, на велосипеде обманом нас немножечко ввести в заблуждение. А также они, бывает, едут за бензином, за продовольствием, за водой, то, конечно же, таких тоже вычисляем", - заявил Амур, рассказывая о боевой работе подразделений на краснолиманском направлении.
По его словам, бывали случаи, когда после работы артиллерии "гражданский прибежал, а оказалось, что это не гражданский". "Оказывается, с гаража они вытащили автоматы, вытащили оружие и начали отстреливаться", - поведал Амур.
Он подчеркнул, что российские войска продвигаются на всех направлениях, в том числе и на краснолиманском, настрой личного состава "только один – победа неизбежна".
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