ВС России нанесли удары по местам хранения военных грузов в одесском порту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по инфраструктуре в порту Одесса.
- Они использовались для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ ударом высокоточного оружия воздушного базирования поразили объекты портовой инфраструктуры в порту "Одесса", используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.