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ВС России нанесли удары по местам хранения военных грузов в одесском порту - РИА Новости, 21.07.2026
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12:47 21.07.2026 (обновлено: 12:52 21.07.2026)
ВС России нанесли удары по местам хранения военных грузов в одесском порту

ВС РФ нанесли удары по местам хранения и разгрузки военных грузов в порту Одесса

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удары по инфраструктуре в порту Одесса.
  • Они использовались для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВС РФ ударом высокоточного оружия воздушного базирования поразили объекты портовой инфраструктуры в порту "Одесса", используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.
Во вторник ночью Вооруженными силами Российской Федерации было продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
"В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.
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