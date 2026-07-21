ВСУ несколько дней интенсивно обстреливают свинокомплекс в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области за последние несколько суток неоднократно подвергался обстрелам.
- Пострадавших нет, но повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля.
БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. ВСУ неоднократно обстреливали свиноводческий комплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области за последние несколько суток, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг" в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам… Все сотрудники, находившиеся на площадке, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, в ходе обстрелов повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля.
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