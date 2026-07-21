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ВСУ несколько дней интенсивно обстреливают свинокомплекс в Брянской области - РИА Новости, 21.07.2026
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11:24 21.07.2026
ВСУ несколько дней интенсивно обстреливают свинокомплекс в Брянской области

ВСУ несколько дней обстреливают свинокомплекс "Мираторга" в Брянской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВ цехе мясоперерабатывающего предприятия
В цехе мясоперерабатывающего предприятия - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В цехе мясоперерабатывающего предприятия . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свиноводческий комплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области за последние несколько суток неоднократно подвергался обстрелам.
  • Пострадавших нет, но повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля.
БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. ВСУ неоднократно обстреливали свиноводческий комплекс "Мираторга" в Климовском районе Брянской области за последние несколько суток, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За последние несколько суток свиноводческий комплекс АПХ "Мираторг" в Климовском районе неоднократно подвергался интенсивным обстрелам… Все сотрудники, находившиеся на площадке, были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
По словам врио губернатора, в ходе обстрелов повреждены несколько производственных корпусов, уничтожены два большегрузных автомобиля.
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ПроисшествияКлимовский районБрянская областьЕгор КовальчукМираторг
 
 
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