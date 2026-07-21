В Брянской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека пострадали при украинской атаке на Климовский район Брянской области.
- В Суземке FPV-дроны ударили по тягачу-прицепу АПХ "Мираторг", водителя доставили в больницу.
БРЯНСК, 21 июл - РИА Новости. Три человека ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"В Климовском районе ранены два человека. Жителям была оказана необходимая медицинская помощь… В Суземке был дважды атакован FPV-дронами тягач-прицеп АПХ "Мираторг". Водитель доставлен в больницу", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Ковальчук добавил, что грузовик в Суземке получил значительные повреждения.
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22 июня 2022, 17:18