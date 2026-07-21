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ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза за сутки - РИА Новости, 21.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
10:12 21.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза за сутки

Шуваев: ВСУ атаковали Белгородскую область 153 раза за сутки, сбили 183 БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 153 раза атаковали Белгородскую область.
  • Сбиты и подавлены 183 беспилотника, девять мирных жителей погибли, 77 пострадали.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 153 раза атаковали Белгородскую область, сбиты и подавлены 183 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 153 раза атаковали территорию Белгородской области... Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 183 беспилотника", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
По его данным, противник совершил семь обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам региона.
Шуваев отметил, что 20 июля был крайне тяжелым и беспрецедентным по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак ВСУ. Девять мирных жителей погибли, 77 пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
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